Micron prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Micron Technology MU.O a prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux estimations du marché mardi, pariant sur l'essor de la demande de matériel d'intelligence artificielle pour stimuler les ventes de ses puces mémoires avancées. Le fabricant de puces mémoire a prévu un chiffre d'affaires de 12,50 milliards de dollars au premier trimestre, plus ou moins 300 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 11,94 milliards de dollars, selon des données compilées par LSEG.