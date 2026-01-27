Micron prévoit d'investir 24 milliards de dollars dans la production de puces à Singapour, selon le vice-premier ministre

Le fabricant américain de puces mémoire Micron Technology MU.O prévoit d'investir 24 milliards de dollars dans la construction d'une nouvelle usine de fabrication de puces NAND à Singapour, a déclaré mardi le vice-premier ministre Gan Kim Yong.

Dans son discours prononcé lors de la cérémonie de pose de la première pierre, M. Gan a déclaré que cette installation représentait un engagement majeur en faveur d'une capacité supplémentaire et de compétences avancées.

Reuters a rapporté plus tôt mardi que Micron est prêt à annoncer un nouveau plan d'investissement dans les puces mémoire à Singapour.