Micron prévoit d'installer une deuxième usine de fabrication de puces sur un site nouvellement acquis à Taïwan

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Le fabricant américain de puces mémoire Micron Technology MU.O a déclaré lundi qu'il prévoyait de construire une deuxième usine de fabrication à Taïwan sur le site de Tongluo qu'il a récemment acquis auprès de Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp 6770.TW .

La nouvelle usine permettra d'accroître l'offre de produits DRAM de pointe, notamment la mémoire à grande largeur de bande (HBM), afin de répondre à la demande croissante en matière d'intelligence artificielle, a déclaré l'entreprise.

Micron a également indiqué qu'elle avait achevé l'acquisition du site Tongluo P5 de PSMC et que la nouvelle installation serait d'une taille similaire à celle de l'usine existante dans le comté de Miaoli.

La construction devrait commencer d'ici la fin de l'exercice 2026.