Micron prévoit d'agrandir son usine de fabrication de puces à Taïwan, les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 mars - ** Les actions de Micron Technology MU.O gagnent 4,4 % à 444,90 $ avant la mise sur le marché après que le fabricant de puces mémoire a annoncé son intention de construire une deuxième usine de fabrication à Taïwan ** La nouvelle installation sur le site de Tongluo récemment acquis augmentera l'offre de DRAM de pointe, y compris HBM, pour répondre à la demande croissante de l'IA; la construction devrait commencer d'ici la fin de l'exercice 2026

** RBC a relevé son PT de 425 $ à 525 $ et TD Cowen a augmenté son PT de 450 $ à 500 $

** TD Cowen a déclaré dans une note qu'elle s'attendait à ce que MU de largement dépasser les attentes, ajoutant qu'elle continuait à voir un potentiel de hausse du point de vue des acheteurs, même après les résultats, mais que la majorité des rendements à long terme des actions pourrait être due à une réévaluation ** MU devrait publier ses résultats trimestriels le mercredi 18 mars après la clôture du marché

** Jusqu'à vendredi, l'action MU a bondi de 49% depuis le début de l'année, dépassant de loin la chute de ~5% du Nasdaq

.IXIC ; l'action s'approche de son plus haut intraday historique de 455,50 $ depuis le 30 janvier

** La note moyenne des 44 analystes couvrant le titre est "acheter"; la prévision médiane est de 450 $, en hausse par rapport à 380 $ il y a un mois, selon les données de LSEG