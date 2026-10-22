Micron met en place une prime trimestrielle pour ses salariés, liée aux bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de puces Micron

MU.O a annoncé jeudi la mise en place d'un nouveau programme de primes trimestrielles pour ses employés du monde entier, indexé sur les bénéfices de l'entreprise, en réponse aux revendications des syndicats taïwanais en faveur d'un système de participation aux bénéfices.

Ces nouvelles primes trimestrielles s'ajouteront aux primes annuelles existantes et seront versées à 50% en espèces et à 50% en actions. Par ailleurs, Micron augmentera ses cotisations de retraite à Taïwan, les faisant passer de 8% à 10%, et accordera trois jours de congés payés supplémentaires, a-t-il précisé.