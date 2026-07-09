Micron investit pour sa chaîne d'approvisionnement aux Etats-Unis

Micron Technology annonce son intention d'investir jusqu'à 3 MdsUSD pour renforcer l'écosystème américain de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs et "permettre l'empreinte critique nécessaire à l'innovation technologique future".

Cet investissement reflète l'engagement de Micron à "garantir un approvisionnement fiable aux Etats-Unis en matériaux de fabrication critiques, à renforcer la sécurité de l'approvisionnement, à accroître la flexibilité de la planification à long terme et à soutenir la demande croissante de solutions avancées de mémoire et de stockage".

Dans le cadre de cet investissement, le fabricant de puces fournira à GlobalWafers un soutien stratégique de 500 MUSD afin de faire progresser les capacités de développement et de fabrication de son usine GlobalWafers America de production de plaquettes de silicium de 300 mm à Sherman, au Texas.

Les entreprises concluront également un accord d'approvisionnement de 10 ans qui offrira à Micron un accès à une capacité significative de production de plaquettes afin de soutenir ses plans de fabrication à long terme et de renforcer l'écosystème stratégique de fabrication de semi-conducteurs aux Etats-Unis.

Au-delà de l'expansion des capacités de fabrication et des engagements d'approvisionnement à long terme, Micron et GlobalWafers souhaitent explorer une collaboration sur les technologies de wafers de nouvelle génération et les innovations de procédés afin de répondre aux futurs besoins de fabrication de semi-conducteurs.