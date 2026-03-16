Micron investit dans une nouvelle usine de mémoire à Taïwan et grimpe en Bourse
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 15:00
L'action de Micron Technology progresse d'environ 6% dans les échanges à l'ouverture de Wall Street après l'annonce de la construction d'un nouveau site de production de mémoire à Taïwan. Le groupe basé à Boise, dans l'Idaho, entend ainsi renforcer sa capacité de production de DRAM et de mémoire à large bande passante (HBM), des composants essentiels pour les systèmes d'intelligence artificielle.
Le site, acquis auprès de Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp, dispose déjà d'environ 30 000 mètres carrés d'espace en salle blanche, un environnement contrôlé utilisé pour la fabrication de puces. Les premières livraisons issues de cette installation devraient commencer au cours de l'exercice fiscal 2028. Micron prévoit également de lancer la construction d'un second site de taille comparable avant la fin de son exercice fiscal 2026 afin d'accompagner l'augmentation de la demande.
Micron doit par ailleurs publier ses résultats du deuxième trimestre fiscal mercredi après la clôture de Wall Street.
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