Micron gagne du terrain grâce à un plan d'investissement américain de 250 milliards de dollars

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9 juillet - ** Le cours de l'action de Micron MU.O progresse de 7,3% pour atteindre 1.018,90 dollars

** Le fabricant de puces a annoncé jeudi son intention d'investir plus de 250 milliards de dollars aux États-Unis d'ici 2035

** Ce nouveau plan d’investissement représente une hausse par rapport aux 200 milliards de dollars annoncés l’année dernière par MU

** Au cœur des plans d’investissement élargis de Micron se trouve son campus de semi-conducteurs de New York qui, associé aux extensions de MU dans l’Idaho et en Virginie, devrait créer plus de 90.000 emplois aux États-Unis

** MU investira également 3 milliards de dollars dans la chaîne d’approvisionnement américaine en semi-conducteurs, dont 500 millions de dollars pour l’usine de GlobalWafers à Sherman, au Texas, et signera un accord d’approvisionnement de 10 ans afin de soutenir la production à long terme de Micron

** Le cours de l’action Micron a bondi de plus de 200% depuis le début de l’année