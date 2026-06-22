Micron et Anthropic signent un accord de fourniture d'infrastructures d'IA

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Micron Technology MU.O a annoncé lundi avoir signé un accord avec Anthropic portant notamment sur la fourniture de produits de mémoire et de stockage, ainsi que sur un investissement stratégique dans le dernier tour de table de cette entreprise spécialisée dans l’IA, qui s’apprête à entrer en Bourse.

Les développeurs d’IA se livrent à une course effrénée pour s’assurer l’approvisionnement en composants essentiels à la construction de centres de données dont les coûts ne cessent d’augmenter, tandis que les fabricants de mémoire cherchent à tirer parti de la demande en forte hausse pour la mémoire et le stockage à haut débit utilisés dans l’entraînement et l’exécution de modèles d’IA avancés.

« Notre stratégie informatique repose sur la mise en place de chaque couche de la pile, et la mémoire ainsi que le stockage sont essentiels pour déterminer l’efficacité avec laquelle nous pouvons entraîner et exploiter Claude », a déclaré Tom Brown, cofondateur et directeur informatique d’Anthropic.

Ces derniers mois, le développeur d’IA a signé plusieurs accords majeurs afin de se doter de capacités de calcul supplémentaires, notamment avec CoreWeave, Broadcom et SpaceX.

Micron, l’un des principaux fournisseurs de mémoire à haut débit, a annoncé qu’il collaborerait avec Anthropic pour analyser les performances des systèmes de mémoire et de stockage sur différentes charges de travail d’IA, ainsi que leur interaction avec l’ensemble de la pile d’infrastructure.

Le fabricant de puces mémoire a indiqué avoir déjà déployé des modèles Claude en interne, en les appliquant à des cas d’utilisation liés au codage et à l’agentique dans les domaines de l’ingénierie, de la fabrication et des fonctions d’entreprise, et prévoit d’étendre ces déploiements.

Les conditions financières de l’accord d’approvisionnement et de l’investissement de série H de Micron dans Anthropic n’ont pas été divulguées.

Anthropic, la société à l’origine de l’assistant de codage viral “Claude Code”, a déclaré le 1er juin avoir déposé en toute confidentialité une demande d’enregistrement en vue d’une introduction en Bourse aux États-Unis, après avoir levé 65 milliards de dollars lors de la série H, qui l’a valorisée à 965 milliards de dollars.