Micron en baisse ; selon Reuters, le fabricant de puces se retire des activités liées aux puces pour serveurs en Chine
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 16:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

17 octobre - ** Les actions du fabricant de puces Micron Technology MU.O ont baissé de 1,2 % à 200,03 $

** Micron prévoit d'arrêter de fournir des puces de serveur aux centres de données en Chine après que l'entreprise n'ait pas réussi à se remettre d'une interdiction gouvernementale de 2023 sur ses produits dans les infrastructures chinoises critiques, rapporte Reuters en exclusivité

** La note moyenne de 46 analystes est "acheter", leur PT médian est de 200 $ - données compilées par LSEG

** Séparément, Citigroup augmente le PT sur l'action à 240$ de 200$, soit une hausse de 18,5% par rapport à la dernière clôture de MU

** A la dernière clôture, l'action a plus que doublé cette année

