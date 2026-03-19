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Micron dégringole après les résultats du deuxième trimestre et l'annonce de plans de dépenses plus importants
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 09:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions de Micron Technology MU.O chutent de 4,4 % avant l'ouverture des marchés

** La société augmente de 5 milliards de dollars son plan de dépenses d'investissement pour 2026 afin de répondre à la demande croissante de puces mémoire utilisées dans les systèmes d'intelligence artificielle

** La société vise à dépenser plus de 25 milliards de dollars au cours de l'exercice fiscal et a déclaré que les dépenses augmenteraient encore en 2027, car l'expansion des installations de fabrication pourrait entraîner une augmentation des dépenses liées à la construction de plus de 10 milliards de dollars par rapport à 2026

** La société prévoit des revenus de 33,5 milliards de dollars au troisième trimestre, plus ou moins 750 millions de dollars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 24,29 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** En moyenne, 44 analystes recommandent l'achat du titre; leur prix cible médian est de 500 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté d'environ 62 % depuis le début de l'année

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MICRON TECHNOLOGY
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