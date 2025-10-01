 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 929,06
+0,42%
Micron chute alors que Samsung et SK Hynix obtiennent un contrat d'approvisionnement pour OpenAI
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 12:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions du fabricant de puces Micron Technology MU.O chutent de 1,8 % à 164,27 $ dans les transactions de pré-marché

** Cette baisse intervient alors que les concurrents Samsung

005930.KS et SK Hynix 000660.KS ont signé des lettres d'intention pour fournir des puces mémoire au projet Stargate d'OpenAI

** Le président américain Donald Trump a annoncé le projet Stargate de 500 milliards de dollars en janvier, chargeant OpenAI et ses partenaires, dont SoftBank 9434.T et Oracle

ORCL.N , de veiller à ce que les États-Unis restent un leader dans le domaine de l'intelligence artificielle

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 98,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MICRON TECHNOLOGY
167,3200 USD NASDAQ +2,09%
ORACLE
281,220 USD NYSE -0,54%
SAMSUNG ELECTRON
42,3300 USD OTCBB 0,00%
SK HYNIX
0,0000 USD OTCBB 0,00%
SOFTBANK
1,261 EUR Tradegate +0,08%
© 2025 Thomson Reuters.

