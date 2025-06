Micron: BPA plus que triplé au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - Micron Technology dévoile un BPA non GAAP de 1,91 dollar au titre de son troisième trimestre 2024-25, contre 0,62 dollar un an auparavant, avec une marge opérationnelle non GAAP passée de 13,8% à 26,8% d'une année sur l'autre.



Les revenus du fabricant de puces ont augmenté de 36,5% à un niveau record de 9,3 milliards de dollars, 'grâce à un chiffre d'affaires DRAM à un plus haut historique, dont une croissance séquentielle de près de 50% des revenus HBM'.



'Les revenus des centres de données ont plus que doublé d'une année sur l'autre pour atteindre un record trimestriel, et les marchés finaux orientés vers le consommateur ont connu une forte croissance séquentielle', poursuit son PDG Sanjay Mehrotra.



Concernant le dernier trimestre de l'exercice, le groupe de Boise (Idaho) anticipe un chiffre d'affaires de 10,7 milliards de dollars, à plus ou moins 300 millions près, ainsi qu'un BPA non GAAP de 2,50 dollars, à plus ou moins 15 cents.







