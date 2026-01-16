Micron bondit ; un directeur achète des actions d'une valeur de 7,8 millions de dollars

16 janvier - ** Les actions du fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O augmentent de 4,8 % à 352,87 $ avant le marché

** Le directeur de la société, Teyin Liu, a acheté des actions d'une valeur d'environ 7,8 millions de dollars, selon un dépôt réglementaire effectué jeudi

** Il a acheté 11 660 actions à 337,07 $ chacune, 3 780 actions à 336,63 $ et 7 820 actions à 337,50 $

** Jeudi, les actions du secteur des puces se sont redressées après les résultats positifs du fabricant de puces d'intelligence artificielle avancées TSMC TSM.N .

** À la dernière clôture, MU a gagné 226% au cours de l'année écoulée