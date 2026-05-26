Micron atteint un niveau record après que UBS a relevé son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mai - ** Le titre de Micron Technology MU.O , fabricant de puces mémoire, a atteint un niveau record, en hausse de 14,7 % à 861,77 dollars.

** UBS a plus que triplé son objectif de cours, le relevant de 535 dollars à 1 625 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse d'environ 116 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action.

** Selon la banque, l'émergence d'accords à long terme dans l'ensemble du secteur , garantissant des volumes et fixant partiellement les prix, pourrait stabiliser le profil de bénéfices historiquement volatil de Micron.

** Ces accords devraient couvrir une part croissante de l'offre de DRAM, offrant une meilleure visibilité sur la demande et réduisant les fluctuations de prix - UBS.

** MU est en passe d'ajouter plus de 118 milliards de dollars à sa capitalisation boursière de 846,93 milliards de dollars si les gains se maintiennent.

** La note moyenne des 46 courtiers couvrant MU est "acheter" et leur objectif de cours médian est de 600 dollars – données compilées par LSEG.

** Le titre a progressé d'environ 198 % depuis le début de l'année.