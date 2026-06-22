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Micron atteint un niveau record après avoir annoncé son partenariat avec Anthropic
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 17:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 juin - ** L'action Micron Technology MU.O a atteint un niveau record, en hausse de 5,7% à 1.200,36 dollars

** Le fabricant de puces annonce un accord stratégique avec Anthropic pour développer une infrastructure d'IA de nouvelle génération

** La société et la maison mère de Claude AI concluent un accord d’approvisionnement en mémoire et en stockage; Micron réalise également un investissement stratégique dans Anthropic ** Les sociétés de courtage Needham et Bernstein relèvent leur objectif de cours sur le titre ** Needham estime que les contrats à long terme dans le secteur offrent aux fabricants de puces tels que Micron une meilleure visibilité sur la demande, ce qui pourrait inciter les investisseurs à accepter une valorisation plus élevée

** Sur 47 sociétés de courtage, 44 attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou supérieure, deux « conserver » et une « vendre »; leur objectif de cours médian est de 1.130 $ - LSEG

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, le titre affiche une hausse de 297,3%

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