Microchip Technology revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre grâce à de fortes réservations

Microchip Technology MCHP.O a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires net pour le troisième trimestre lundi, aidé par la reprise des marchés finaux et de fortes réservations, ce qui a fait grimper l'action de 5,6 % lors des échanges après-Bourse.

Le fabricant de puces connaît une reprise alors que les clients finissent d'écouler les stocks de puces excédentaires accumulés pendant la pandémie qui avaient pesé sur la demande.

La société s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires net soit d'environ 1,19 milliard de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice fiscal 2026, ce qui est supérieur à la fourchette de prévisions initiale de 1,11 à 1,15 milliard de dollars communiquée en novembre .

Au début du mois de décembre, la société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le chiffre d'affaires trimestriel se situe dans la partie supérieure de cette fourchette.

"Nos réservations ont été très fortes au cours du trimestre de décembre, malgré la période des fêtes. Notre carnet de commandes du trimestre de mars a démarré bien mieux que celui du trimestre de décembre", a déclaré le directeur général Steve Sanghi.

La société a indiqué qu'elle avait considérablement réduit ses stocks internes, ce qui commencera à faire baisser les charges de dépréciation. Elle se prépare également à augmenter la production en usine au cours du trimestre de mars afin de réduire les charges de sous-utilisation.

Microchip publiera ses résultats du troisième trimestre fiscal le 5 février.