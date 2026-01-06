 Aller au contenu principal
Microchip Technology relève son objectif de chiffre d’affaires trimestriel
information fournie par AOF 06/01/2026 à 13:52

(AOF) - Le fournisseur de semi-conducteurs a annoncé tabler sur des revenus nets de 1,185 milliard de dollars pour le troisième trimestre de son exercice 2026 clos le 31 décembre 2025. Auparavant, Microchip Technology tablait sur un chiffre d’affaires compris entre 1,109 et 1,149 milliard de dollars pour cette période.

Pour Steve Sanghi, président-directeur général : "Nous continuons d'observer une reprise assez généralisée dans la plupart de nos marchés finaux. Cela est dû aux progrès réalisés dans la correction des stocks chez nos distributeurs et nos clients directs, ainsi qu'au passage en production de nouveaux designs de clients. Notre activité de prises de commandes (bookings) a été très soutenue au cours du trimestre de décembre, malgré la période des fêtes. Notre carnet de commandes pour le trimestre de mars débute sur des bases bien meilleures que celui de décembre".

Valeurs associées

MICROCHIP TECH
67,0500 USD NASDAQ +3,11%
