Microchip Technology dépasse les attentes grâce aux centres de données et à l'industrie

Microchip Technology a présenté des prévisions supérieures aux attentes de Wall Street pour son deuxième trimestre, soutenu par la demande en semi-conducteurs destinés aux centres de données liés à l'intelligence artificielle. Le groupe bénéficie également de la reprise de ses marchés industriel et automobile, tandis que les dépenses dans l'aérospatiale et la défense restent solides sur fond de tensions géopolitiques.

Le fabricant prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,59 et 1,62 milliard de dollars, contre 1,55 milliard attendu par les analystes. Le bénéfice ajusté devrait atteindre entre 0,91 et 0,95 dollar par action, nettement au-dessus du consensus de 0,79 dollar. Au premier trimestre, Microchip Technology avait déjà dépassé les attentes avec 1,49 milliard de dollars de revenus et un bénéfice ajusté de 0,76 dollar par action.

Suite à ces perspectives favorables, le titre Microchip progresse de près de 9% dans les échanges prolongés. La dynamique observée chez Microchip Technology reflète une tendance plus large dans les semi-conducteurs, Onsemi ayant également publié des prévisions supérieures aux attentes grâce notamment à la demande pour ses puces de gestion de l'alimentation utilisées dans les centres de données dédiés à l'IA.