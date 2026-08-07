Microchip Tech prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en hausse grâce à une forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de l'évolution du cours de l'action dans le quatrième point: « en hausse de 7 % » au lieu de « en baisse de 4 % »)

Microchip Technology MCHP.O a annoncé jeudi des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations de Wall Street, grâce au renforcement de la demande pour ses puces utilisées dans les centres de données d'IA ainsi que dans les secteurs industriel, automobile et aérospatial.

La société a bénéficié d’une reprise conjoncturelle sur ses principaux marchés finaux, notamment les secteurs de l’industrie et de l’automobile, ainsi que d’une forte hausse de la demande émanant des centres de données liés à l’IA, les dépenses dans les domaines de l’aérospatiale et de la défense ayant été stimulées par les tensions géopolitiques.

Voici quelques détails:

* Pour le deuxième trimestre, Microchip prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,59 et 1,62 milliard de dollars, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,55 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Ses prévisions de bénéfice par action ajusté, comprises entre 0,91 et 0,95 dollar, étaient également supérieures à l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 0,79 dollar.

* La société a annoncé un chiffre d’affaires de 1,49 milliard de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 1,46 milliard de dollars, tandis que son bénéfice ajusté par action de 0,76 dollar a également dépassé les estimations de 0,69 dollar.

* L'action de la société, basée à Chandler, en Arizona, a progressé de 7 % après la clôture.

* Son concurrent Onsemi ON.O a annoncé lundi des prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieures aux attentes de Wall Street, misant sur une forte hausse de la demande de puces de gestion de l'énergie utilisées dans les centres de données d'IA.