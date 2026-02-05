Microchip Tech prévoit un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations en raison de la pénurie de mémoires

Le fabricant de puces Microchip Technology MCHP.O a annoncé jeudi un bénéfice pour le quatrième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, suscitant des inquiétudes quant à l'impact d'une pénurie de mémoire sur l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs.

Les actions de la société basée à Chandler, en Arizona, ont chuté de plus de 5 % dans les échanges prolongés.

Une pénurie mondiale de mémoire a frappé l'industrie de l'électronique personnelle, forçant les fabricants de smartphones et les fournisseurs d'ordinateurs personnels à réduire leurs commandes alors qu'ils luttent pour expédier des produits finis, ce qui nuit aux fournisseurs tels que Microchip.

Microchip prévoit un bénéfice ajusté d'environ 40 cents par action pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 48 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un chiffre d'affaires net compris entre 1,24 et 1,28 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, contre une estimation de 1,23 milliard de dollars.

La société a annoncé un chiffre d'affaires net de 1,19 milliard de dollars pour le troisième trimestre, dépassant les estimations de 1,18 milliard de dollars .

Hors éléments, le bénéfice par action du troisième trimestre s'est élevé à 44 cents, alors que les analystes s'attendaient à 41 cents par action.