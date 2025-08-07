Microchip Tech dépasse les estimations de ventes nettes et de bénéfices pour le premier trimestre

Le fabricant de puces Microchip Technology

MCHP.O a battu les estimations des analystes pour les ventes nettes et les bénéfices du premier trimestre jeudi, aidé par les clients qui ont éliminé les stocks excédentaires.

Cependant, les actions de la société ont chuté de 6% dans les échanges prolongés après avoir prévu un chiffre d'affaires net pour le trimestre en cours entre 1,11 milliards et 1,15 milliards de dollars, en ligne avec l'estimation moyenne des analystes de 1,13 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les fabricants de PC et de smartphones ont accéléré leurs expéditions au premier semestre de l'année dans un contexte d'incertitude macroéconomique généralisée stimulée par les tarifs douaniers mondiaux du président américain Donald Trump.

Cela a favorisé la demande pour les produits de Microchip au cours de la période, mais la croissance future de l'industrie des semi-conducteurs sur le marché des PC est incertaine compte tenu des négociations commerciales en cours.

Les expéditions de PC ont augmenté de 6,5% au cours du trimestre de juin, selon les données d'International Data Corporation.

Microchip a réduit ses stocks de 124,4 millions de dollars au cours du trimestre de juin, grâce aux améliorations apportées à sa production, ce qui lui a permis de bénéficier d'une plus grande souplesse opérationnelle à mesure que la demande s'améliorait, a déclaré la directrice générale Steve Sanghi.

La société prévoit un bénéfice net ajusté par action de 30 cents à 36 cents pour le deuxième trimestre, ce qui est supérieur aux estimations de 31 cents au point médian.

La société basée à Chandler, en Arizona, a enregistré un chiffre d'affaires net de 1,08 milliards de dollars pour le trimestre, dépassant les estimations de 1,05 milliards de dollars.

Hors éléments, le bénéfice par action du premier trimestre s'est élevé à 27 cents, contre 24 cents estimés.