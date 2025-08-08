 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 737,34
+0,36%
Microchip Tech chute après les résultats du premier trimestre
08/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août -

** Les actions de Microchip Technology MCHP.O ont baissé de 7,79% à 61,06 $ avant le marché

** La société affiche sur un chiffre d'affaires net de 1,08 milliard de dollars pour le premier trimestre, dépassant les estimations de 1,05 milliard de dollars

** Cependant, la société prévoit des ventes nettes pour le trimestre en cours entre 1,11 milliard et 1,15 milliard de dollars, en ligne avec l'estimation moyenne des analystes de 1,13 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Au moins trois maisons de courtage augmentent les prévisions de vente de l'action; l'une d'entre elles réduit les prévisions de vente de l'action

** "Comme pour les pairs, la demande s'améliore dans presque tous les marchés finaux, bien qu'elle ne rebondisse pas fortement, avec l'automobile en retard" - TD Cowen

** Les charges de sous-utilisation et les dépréciations de stocks continuent de peser sur les marges, ajoute la société de courtage

** La note moyenne de 26 courtiers est "acheter"; leur prévision médiane est de 78 $, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 15,4 %

Valeurs associées

MICROCHIP TECH
66,2200 USD NASDAQ +0,08%
