Microchip : résultats et perspectives déçoivent

(AOF) - Le fabricant américain de puces Microchip a présenté des profits plus faibles qu’anticipé, mais des perspectives décevantes. Au troisième trimestre, clos fin décembre, le groupe a essuyé une perte nette de 53,6 millions de dollars, soit 10 cents par titre, contre un bénéfice net de 419,2 millions de dollars, soit 77 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 20 cents, ressortant 7 cents sous les attentes. Les résultats ont été pénalisés par l'amortissement d’actifs incorporels liés à ses acquisitions antérieures.

Ses revenus ont chuté de 41,9% à 1,026 milliard de dollars, à comparer au consensus 1,06 milliard de dollars.

Sur le trimestre en cours, le bénéfice par action ajusté est anticipé entre 5 cents et 15 cents pour des revenus situés entre 920 millions de dollars et 1 milliard de dollars. Wall Street cible respectivement 27 cents et 1,06 milliard de dollars.

