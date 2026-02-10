Microchip rebondit après l'augmentation de son émission d'obligations convertibles de 800 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de Microchip Technology MCHP.O ont augmenté de 3,2 % à 76,78 $ tôt mardi et sont en voie de mettre fin à une série de trois séances de pertes après une augmentation de capital supérieure à l'objectif ** Le fabricant de puces de Chandler, Arizona, a annoncé mardi matin la fixation du prix d'une offre privée d'obligations convertibles (OC) à 0 % sur 4 ans, pour un montant de 800 millions de dollars. ** Le montant de l'offre a été augmenté, passant de 600 millions de dollars ; le prix de conversion initial de 104,17 dollars représente une prime de 40 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 74,41 dollars

** MCHP a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser les billets en circulation dans le cadre de son programme de papier commercial

** La société prévoit d'utiliser environ 60,5 millions de dollars du produit pour payer les transactions d'achat plafonné; le prix plafond initial est fixé à 148,82 dollars, soit le double du dernier cours de clôture de l'action

** J. Wood Capital Advisors achètera 25 millions de dollars d'actions pour faciliter les opérations de couverture avec les investisseurs dans les obligations convertibles

** La note moyenne des 26 analystes sur le titre est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 90 $, en hausse par rapport à 78,50 $ il y a un mois, selon les données du LSEG ** Avec le mouvement de la séance, les actions MCHP sont en hausse de ~20% depuis le début de l'année. En comparaison, l'indice Philadelphia Semiconductor .SOX est en hausse de ~15% depuis le début de l'année, tandis que le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT est en baisse de 1,3%