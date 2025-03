Microchip compte supprimer 2000 postes

AOF - EN SAVOIR PLUS

Microchip va également fermer plus tôt que prévu une de ses usines en Arizona.

(AOF) - Le fabricant américain de puces Microchip a annoncé qu'il allait réduire ses effectifs de 2000 personnes pour un coût compris entre 30 millions de dollars et 40 millions de dollars. La société s'attend à ce que ces mesures réduisent ses dépenses d'exploitation courantes d'environ 90 à 100 millions de dollars sur une base annualisée, une fois qu'elles auront été entièrement mises en œuvre. Microchip prévoit que ces mesures seront communiquées aux employés au cours du trimestre de mars 2025 et qu'elles seront entièrement mises en œuvre d'ici la fin du trimestre de juin 2025.

