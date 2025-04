Michelin: vers une cession du réseau Midas par TBC information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Michelin annonce que TBC Corporation, distributeur de pneumatiques et franchiseur aux Etats-Unis qu'il opère conjointement avec Sumitomo Corporation, a conclu un accord visant à céder son réseau de franchise Midas à Mavis Tire Express Service Corp.



Cette opération permettra à TBC de se concentrer sur ses activités coeur, et d'accélérer leur croissance et leur valeur. Elle représente également une opportunité pour Michelin et Mavis de renforcer leur partenariat commercial.



La transaction devrait être finalisée dans les prochaines semaines, sous réserve de l'accord des autorités compétentes, et devrait avoir un impact favorable en 2025 sur le résultat net de Michelin d'environ 200 millions de dollars.





Valeurs associées MICHELIN 32,4100 EUR Euronext Paris 0,00%