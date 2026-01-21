 Aller au contenu principal
Michelin, Ubisoft, Ipsen... les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 21/01/2026 à 18:25

(AOF) - AB Science

AB Science a annoncé l'obtention d'un brevet au Japon pour l'utilisation du Masitinib dans le traitement des formes progressives de la sclérose en plaques (SEP) jusqu'en 2041. Il s'agit du premier pays à octroyer un brevet pour la SEP.

Argan

La foncière spécialisée dans les plateformes logistiques indiquera ses résultats annuels.

Ateme

Le spécialiste de la diffusion vidéo diffusera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Getlink

L'exploitant du tunnel sous la Manche rendra compte de son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

GTT

GTT annonce avoir reçu, au cours du quatrième trimestre 2025, une commande de HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) pour la conception des cuves de trois nouveaux méthaniers.

Interparfums

Le créateur de parfums dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Ipsen

Le laboratoire français a obtenu gain de cause devant la Chambre de commerce internationale (CCI), mettant fin à un litige majeur avec Galderma et sécurisant ainsi son portefeuille de R&D.

Michelin

Les chiffres financiers préliminaires du Bibendum pour 2025 laissent apparaître un free cash-flow avant acquisitions de 2,1 milliards d'euros, soit un niveau supérieur à la fourchette (entre 1,5 et 1,8 milliard d'euros) indiquée le 13 octobre 2025.

Pierre et Vacances

Le groupe de tourisme et de loisirs communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Stef

Le fournisseur de services de transport et de logistique sous température contrôlée dédiés aux produits alimentaires présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Stif

Le spécialiste de la protection contre les explosions signalera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Sword Group

La société dédiée à la transformation technologique et digitale communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Thales

La filiale spatiale de Thales et Leonardo franchit une étape cruciale dans le renseignement spatial avec l'obtention d'un contrat stratégique pour le développement d'une capacité nationale d'imagerie radar souveraine.

Ubisoft

Ubisoft a annoncé une refonte d'ampleur de son organisation, de son modèle opérationnel et de son portefeuille afin de retrouver un leadership créatif, gagner en agilité et renouer avec une croissance durable, tout en visant une génération de trésorerie plus robuste.

Automobile / Equipementiers
Valeurs du luxe

Valeurs associées

AB SCIENCE
1,372 EUR Euronext Paris -0,29%
ARGAN
64,200 EUR Euronext Paris -1,38%
ATEME
7,060 EUR Euronext Paris -0,56%
GETLINK
16,140 EUR Euronext Paris +1,32%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
175,000 EUR Euronext Paris +0,52%
INTERPARFUMS
23,980 EUR Euronext Paris -0,33%
IPSEN
132,800 EUR Euronext Paris -0,67%
MICHELIN
30,300 EUR Euronext Paris +2,12%
PIERRE ET VACANCES
1,810 EUR Euronext Paris -3,93%
STEF
124,000 EUR Euronext Paris +1,31%
STIF
55,900 EUR Euronext Paris +4,49%
SWORD GROUP
38,900 EUR Euronext Paris +0,13%
THALES
261,700 EUR Euronext Paris -0,98%
UBISOFT
6,628 EUR Euronext Paris +3,66%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
