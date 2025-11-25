Michelin toujours favori de Jefferies dans le secteur, le titre monte
Vers 11h30, l'action du fabricant de pneumatiques progresse d'environ 1%, signant la troisième plus forte hausse de l'indice parisien, qui est virtuellement inchangé au même moment.
Jefferies, à l'achat sur la valeur depuis le mois de mai dernier, estime que le groupe français présente le potentiel le plus intéressant en matière d'amélioration des résultats, alors que sa décote par rapport à Pirelli atteint actuellement 7%.
Dans une étude sectorielle, le broker américain indique ainsi dégrader son conseil sur l'italien à 'conserver' et relever son conseil sur Continental à l'achat, mais fait toujours de Michelin sa valeur privilégiée au sein du secteur en dépit des turbulences récemment traversées par l'entreprise.
'L'exercice 2025 a été impacté par beaucoup de difficultés cycliques ou exceptionnelles qui devraient s'inverser au fil du temps (poids lourds, machines agricoles, changement de distributeurs, importations plus précoces qu'à l'accoutumée), mais nous ne pensons pas que la force de la marque ni sa capacité à maîtriser ses prix soient pour le moins endommagées', souligne Jefferies.
Le courtier considère ainsi que le consensus de marché pour 2026 s'avère trop prudent avec une estimation de chiffre d'affaires annuel établie à 2,95 milliards d'euros, là où il table de son côté sur des ventes de 3,2 milliards, en hausse de 10% d'une année sur l'autre.
