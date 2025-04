Michelin: Thales gère les licences logicielles information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 12:42









(CercleFinance.com) - Thales a signé un partenariat avec le fabricant de pneumatiques Michelin . Ce partenariat vise à protéger la propriété intellectuelle et à déployer les logiciels de Michelin grâce à la plateforme de monétisation Sentinel de Thales.



Michelin s'oriente aujourd'hui vers les revenus issus des logiciels. Parmi les offres logicielles de Michelin, TameTire permet aux constructeurs automobiles et aux écuries de course de simuler, avec une grande précision, les performances des pneus en conditions réelles.



TameTire n'est pas le seul produit de simulation que Michelin déploie et protège grâce à la plateforme Sentinel de Thales. D'autres s'ajoutent à la liste, notamment le logiciel Canopy qui permet de simuler le temps au tour, de modéliser des véhicules et de tester diverses configurations en un temps record.



Damien Bullot, VP Solutions de monétisation de logiciels chez Thales : ' La plateforme Sentinel de Thales gère toutes les licences logicielles de Michelin au sein d'une solution unique entièrement compatible avec son infrastructure. Nous constatons avec satisfaction les gains d'efficacité opérationnelle et la croissance du chiffre d'affaires générés par cette collaboration. '





