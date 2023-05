Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin: TBC cède son réseau de détail information fournie par Cercle Finance • 24/05/2023 à 07:15









(CercleFinance.com) - Michelin annonce que TBC, distributeur de pneumatiques basé aux États-Unis qu'il opère conjointement avec Sumitomo, a conclu un accord visant à céder son portefeuille de magasins de détail (NTB et Tire Kingdom) à Mavis Tire Express Service.



Dans le cadre de cette transaction, qui devrait être finalisée dans les prochaines semaines, TBC transférera 595 points de vente et assurera également la vente en gros et la distribution de pneus pour Mavis.



'En cédant son portefeuille de vente au détail et en se focalisant sur ses activités de grossiste, TBC améliorera sa rentabilité en concentrant ses ressources sur ses activités principales et en rationalisant son organisation', explique Michelin.





