Michelin s'associe à Antin dans le recyclage de pneus en fin de vie

Le volume de pneus arrivant à la fin de leur cycle de vie et ensuite mis au rebut n'a cessé d'augmenter, pour atteindre aujourd'hui 3,5 millions de tonnes par an, sur le seul continent européen.

Antin, société d'investissement spécialiste des infrastructures, et la société suédoise de recyclage Enviro (Scandinavian Enviro Systems) ont créé une coentreprise en mars 2023 pour construire une série d'usines en Europe. Antin est actionnaire majoritaire de la coentreprise, Michelin actionnaire minoritaire et Enviro dispose d'une option pour en devenir un actionnaire minoritaire important.

(AOF) - Michelin s'associe à Antin pour la construction de la première usine de recyclage de pneus en fin de vie en Suède. Le groupe de pneumatique finalise avec ses partenaires un plan d'investissement commun pour la construction de ce site à Uddevalla, au nord de Göteborg, avec une capacité de recyclage d’environ 35000 tonnes de pneus en fin de vie par an. Ce site déjà en construction devrait être opérationnel en 2025. Michelin précise que ce projet sera basé sur la technologie unique de pyrolyse d'Enviro, qui permet d'extraire des matières premières à partir de produits composites.

