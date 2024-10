Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Michelin : retombe au contact du support majeur des 34,05E information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 17:45









(CercleFinance.com) - A contre courant du CAC40, Michelin retombe au contact du support majeur des 34,05E des 6, 8 zt 13 août, ainsi que du début mars.

En cas d'enfoncement, le signal baissier induirait un risque de repli des cours jusque vers le 'gap' des 31,17E du 12 février puis la zone de soutien des 30,4E du 17 janvier au 5 février.





Valeurs associées MICHELIN 34,08 EUR Euronext Paris -1,73%