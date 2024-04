Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Michelin: recul des ventes, prévisions inchangées information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 18:16









(CercleFinance.com) - Michelin fait savoir que ses ventes totales ont atteint 6642 ME au 1er trimestre, en repli de 4,6% par rapport à la même période un an plus tôt, en raison de volumes inférieurs, comme attendu.



Dans le détail, les ventes ont reculé de 2,4% dans la division Automobile (à 3376 ME), baissé de 6% pour le segment Transport Routier (à 1595 ME) et se sont repliées de 7,6% dans les Activités de spécialités (à 1671 ME).



Le Groupe maintient son scénario prévisionnel pour les marchés sell-in, avec des volumes de ventes annuelles dans la fourchette de -2 % à 0 %.



Par ailleurs,la guidance 2024 reste inchangée avec un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,5 MdsE à taux de change constant, et un cash-flow libre avant acquisitions supérieur à 1,5 MdE.





