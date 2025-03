Michelin : rechute de -3% vers 33,2E information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 09:27









(CercleFinance.com) - Michelin rechute de -3% vers 33,2E et pourrait revenir menacer le récent support des 33E testé les 25 février et 4 mars.

Le palier de soutien suivant apparaît rapidement et se situe vers 32,5E, il remonte au 5 et 12 février.





