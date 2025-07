Michelin : pullback de -4% sous les 31E information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 17:45









(CercleFinance.com) - Les résultats conformes aux attentes ne soutiennent pas Michelin : malgré une tentative de préserver l'équilibre à mi-séance, la lourdeur l'a emporté et le titre subit un pullback de -4% sous les 31E (plancher du 26 juin).

La cassure de ce support des 31E risque de déboucher sur le retracement du plancher annuel des 28,66E du 9 avril.





MICHELIN 31,0700 EUR Euronext Paris -3,36%