Michelin: pneus moins polluants selon l'ADAC information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 17:18









(CercleFinance.com) - Michelin rapporte qu'une étude publiée en mai par l'ADAC - Allgemeiner Deutscher Automobil-Club, une association automobile allemande, réputée pour la rigueur et l'indépendance de ses tests - a montré que ses pneus émettaient 26 % de particules en moins que la moyenne de ses concurrents premium.



Selon le Bibendum, ce résultat confirme une analyse de 2021 qui montrait déjà une réduction de l'ordre 28 %. Le concurrent le plus proche de Michelin émet encore 20 % de particules en plus, par kilomètre parcouru et par tonne transportée, assure le manufacturier.



Le groupe précise avoir réduit de 5% ses émissions d'usure de pneu entre 2015 et 2020, évitant ainsi le rejet de quelque 100 000 tonnes de particules.



Michelin indique avoir consacré 786 ME en R&D en 2024 afin de limiter ce type de pollution en misant sur la maîtrise des matériaux et l'optimisation des ressources. Ainsi, le MICHELIN Primacy 5 émet 14 % de particules en moins que son prédécesseur, et le nouveau CrossClimate 3 Sport réduit cet impact de 23 % par rapport au Pilot Sport 5.





