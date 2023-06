Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin: pneu connecté PresSense choisi par Azul information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 15:12









(CercleFinance.com) - Michelin et Safran annoncent que la compagnie aérienne brésilienne Azul a sélectionné leur pneu connecté PresSense et son système de mesure de pression pour équiper sa flotte d'Airbus A320, A321 et d'Embraer 195-E1 et 195-E2, soit près de 110 appareils.



PresSense a vocation à simplifier les opérations de maintenance des compagnies aériennes en permettant de mesurer la pression des pneumatiques des avions de façon dématérialisée, seulement 45 minutes après l'atterrissage.



Le produit a fait l'objet de plusieurs essais en service fructueux, auprès de différentes compagnies, permettant à Safran et Michelin de proposer une solution mature. La commercialisation de cette solution numérique novatrice est confiée à Michelin.





Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris -0.90%