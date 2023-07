Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin: plombé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 11/07/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Michelin cède près de 1% sous le poids d'une dégradation de recommandation chez Jefferies de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours abaissé de 34 à 28 euros sur le titre du pneumaticien.



'Nous pensons que le marché cible de Michelin continuera de sous-performer, ce qui pourrait entraîner une sous-absorption des coûts fixes', explique notamment le broker, qui réduit ses estimations 2023-25 de 3 à 6% et se place 2 à 5% en dessous du consensus.





