Michelin: objectifs confirmés malgré les incertitudes information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - Michelin a fait état jeudi soir de ventes conformes aux attentes pour le premier trimestre et confirmé ses objectifs annuels malgré les nombreuses incertitudes du moment.



Le fabricant de pneumatiques a réalisé sur les trois premiers mois de l'année des ventes de 6,5 milliards d'euros, en baisse de 1,9%, le recul de 7,3% au niveau de ses volumes ayant été compensé par un 'mix' positif, notamment en termes de prix.



A titre de comparaison, le consensus des analystes visait plutôt un chiffre d'affaires de l'ordre de 6,4 milliards d'euros.



En dépit des tensions commerciales et de la morosité du marché automobile, le manufacturier clermontois a maintenu son objectif annuel d'un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 2024 à taux de change constant.



Il continue d'attendre par ailleurs un cash-flow libre avant acquisitions supérieur à 1,7 milliard d'euros.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF évoquent une publication sans surprise, caractérisée par de 'faibles' volumes mais un prix/mix 'très solide'.



Le bureau d'études maintient son opinion 'surperformance' sur le titre, dont il loue le profil toujours attractif au sein du secteur.



A la Bourse de Paris, l'action progressait de quasiment 2% vendredi matin dans les premiers échanges, ce qui lui permet d'effacer ses pertes depuis le début de l'année.





Valeurs associées MICHELIN 31,7100 EUR Euronext Paris +2,79%