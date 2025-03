Michelin: nouvelle collaboration de recherche avec le CNRS information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 07:45









(CercleFinance.com) - Michelin annonce avoir inauguré une nouvelle collaboration avec le CNRS, l'Université Grenoble Alpes, Grenoble INP - UGA et l'Université Savoie Mont Blanc pour travailler au développement d'une technologie de production d'hydrogène durable à partir d'eau.



Pour une durée de quatre ans, leurs équipes de recherche travailleront sur ce thème dans le cadre d'un laboratoire commun, le troisième LabCom unissant les compétences de Michelin et du CNRS dédié au déploiement de technologies de production d'hydrogène vert.



Sous la direction du chercheur du CNRS Frédéric Maillard, ce laboratoire cherchera à développer une nouvelle technologie, nommée Anion-Exchange Membrane Water Electrolyzer (AEMWE), combinant les avantages des technologies existantes AWE et PEMWE.



Cette nouvelle technologie nécessitera le développement de nanocatalyseurs constitués de métaux abondants sur la croûte terrestre tels que le nickel, ainsi que d'une membrane polymère échangeuse d'anions plus respectueuse de l'environnement.





