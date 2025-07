Michelin: notes de crédit confirmées par Scope et Moody's information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 12:50









(Zonebourse.com) - Michelin annonce que Scope Ratings a confirmé le 11 juillet 2025 sa note IDR (soit la notation de défaut de l'émetteur) long terme à ' A ', assortie d'une perspective Stable.



L'agence souligne ' la solidité du profil de risque de l'entreprise, associée à des indicateurs de crédit très résistants et qui continuent de s'améliorer '.



De son côté, Moody's a confirmé le 9 juillet 2025 sa note non sollicitée à long terme à ' A2 ', également avec une perspective Stable, en mettant en avant les ' marges attractives de Michelin ', soutenues par ' la forte notoriété de sa marque et ses capacités d'innovation '.



Ces confirmations reflètent la robustesse financière du groupe et confortent sa position sur le marché.





