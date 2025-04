Michelin: note rehaussée chez Standard & Poor's information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 11:35









(CercleFinance.com) - Michelin indique que Standard & Poor's a rehaussé sa note IDR (Issuer Default Rating) à long terme de 'A-' à 'A', avec une perspective stable, prévoyant que le pneumaticien continuera à maintenir un bilan très solide en 2025 et 2026.



'Les indicateurs de crédit de Michelin resteraient probablement résistants dans un scénario de mise en oeuvre prolongée des tarifs douaniers', ajoute l'agence, pointant sa production locale aux États-Unis et sa capacité à répercuter les hausses de coûts.



Michelin rappelle que cette décision de S&P intervient après les rehaussements des notations long terme par Fitch (de 'A-' à 'A' en février 2025) et Moody's (de 'A3' à 'A2' en juillet 2024) et la notation initiale établie par Scope Ratings ('A' en juillet 2024).





