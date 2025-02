Michelin: note de crédit rehaussée chez Fitch information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 11:45









(CercleFinance.com) - Michelin indique que Fitch Ratings a rehaussé vendredi sa note IDR (Issuer Default Rating) à long terme de 'A-' à 'A', avec une perspective stable, décision qui 'reflète la forte génération de cash-flow libre de Michelin malgré des marchés de destination difficiles'.



L'agence pointe aussi l'un des profils d'activité les plus solides parmi ses pairs, 'avec des revenus provenant principalement de la demande de remplacement et une empreinte diversifiée qui atténue les menaces liées aux guerres tarifaires et aux cycles de l'industrie'.



Le fabricant de pneumatiques rappelle avoir fait l'objet précédemment d'un autre rehaussement de sa notation à long terme par Moody's, de 'A3 avec une perspective stable' à 'A2 avec une perspective stable'.





Valeurs associées MICHELIN 33,99 EUR Euronext Paris +1,49%