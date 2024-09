Michelin lance un nouveau plan d'actionnariat salarié

(AOF) - Michelin annonce le lancement de son nouveau plan d’actionnariat salarié ouvert à 127 000 salariés dans 44 pays. La période de souscription courra du 11 septembre 2024 (inclus) au 26 septembre 2024 (inclus). La gérance a fixé le prix d’acquisition à 28,08 euros soit 80 % du prix de référence (moyenne des cours d’ouverture des vingt séances de bourse sur le marché Euronext Paris précédant la date de fixation), soit une décote de 20 %. Chaque salarié pourra souscrire jusqu’à 2 000 actions Michelin.

Les salariés ayant souscrit au programme BIB'Action en 2024 pourront exercer leurs droits de vote dès l'assemblée générale des actionnaires de mai 2025 et percevront les dividendes relatifs à l'exercice 2024, approuvés par cette assemblée.

"Renforcer l'actionnariat salarié au sein du Groupe Michelin est une priorité" déclare Yves Chapot, gérant et directeur financier de Michelin. "En augmentant la part du capital détenue par les salariés, nous soulignons le rôle unique et crucial de chacun dans la mise en œuvre de notre stratégie. En devenant actionnaires, les salariés participent à la création de valeur du groupe et vont pouvoir en bénéficier à la fois en tant que salariés et qu'actionnaires. "

