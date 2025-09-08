Michelin lance le plan mondial d'actionnariat salarié BIB'Action 2025
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 18:43
La souscription, fixée du 10 au 25 septembre 2025, se fera au prix de 22,19 EUR, soit une décote de 30% sur le cours de référence. Les salariés bénéficieront d'un abondement allant jusqu'à 1 action offerte pour chaque action souscrite, dans la limite de 2000 actions par personne.
Les nouvelles actions, issues d'une augmentation de capital pouvant atteindre 7 millions de titres, seront livrées le 28 octobre 2025 et devront être conservées au moins 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé.
Yves Chapot, gérant et directeur financier, précise que ces plans annuels constituent 'un levier essentiel' pour atteindre l'ambition collective d'un actionnariat salarié renforcé.
Valeurs associées
|31,3400 EUR
|Euronext Paris
|+1,26%
