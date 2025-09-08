 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Michelin lance le plan mondial d'actionnariat salarié BIB'Action 2025
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 18:43

(Zonebourse.com) - Michelin annonce le lancement de 'BIB'Action 2025', un plan d'actionnariat salarié ouvert à 115 000 collaborateurs dans 44 pays. L'objectif est que 4% du capital du Groupe soit détenu par les salariés d'ici 2030.

La souscription, fixée du 10 au 25 septembre 2025, se fera au prix de 22,19 EUR, soit une décote de 30% sur le cours de référence. Les salariés bénéficieront d'un abondement allant jusqu'à 1 action offerte pour chaque action souscrite, dans la limite de 2000 actions par personne.

Les nouvelles actions, issues d'une augmentation de capital pouvant atteindre 7 millions de titres, seront livrées le 28 octobre 2025 et devront être conservées au moins 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé.

Yves Chapot, gérant et directeur financier, précise que ces plans annuels constituent 'un levier essentiel' pour atteindre l'ambition collective d'un actionnariat salarié renforcé.

