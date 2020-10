Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin-L'impact positif des matières première s'est renforcé ces derniers mois-Pdt Reuters • 22/10/2020 à 18:58









22 octobre (Reuters) - * MICHELIN-L'IMPACT POSITIF DES MATIÈRES PREMIÈRE S'EST RENFORCÉ CES DERNIERS MOIS, SERA POSITIF SUR L'ENSEMBLE DE 2020-PDT * MICHELIN-L'IMPACT DES MATIÈRES PREMIÈRES SERA NÉGATIF SUR L'ENSEMBLE DE 2020, NOTAMMENT À CAUSE DU DOLLAR US AU T4-PDT Pour plus de détails, cliquez sur MICP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées MICHELIN Euronext Paris +1.68%