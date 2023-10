Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin: investit 3 ME pour réduire la consommation d'eau information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 11:40









(CercleFinance.com) - Michelin fait savoir que son usine des Gravanches (près de Clermont-Ferrand) va investir quelque 3 ME afin de réduire de 60% ses prélèvements d'eau dans la nature et préserver la ressource.



L'investissement permettra de construire une tour adiabatique qui utilisera l'eau en circuit fermé, permettant d'économiser chaque année l'équivalent de quatre piscines olympiques (~10000 m³).



​Selon le Bibendum, l'usine des Gravanches devient ainsi le site de fabrication de pneus neufs avec la meilleure sobriété et efficacité en eau du Groupe.



Michelin précise que le site constitue aussi la première usine de pneumatiques au monde zéro émission nette de CO2 et la première dans le Groupe à fabriquer un pneu avec 63% de matériaux renouvelables et recyclés.





