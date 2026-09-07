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Michelin en repli, les données de juillet mitigées
information fournie par AOF 07/09/2026 à 11:34
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Des Michelin Defender LTX Platinum. (crédit photo : Michelin )

Des Michelin Defender LTX Platinum. (crédit photo : Michelin )

(Zonebourse.com) - Vendredi, Michelin a dévoilé une baisse du marché des pneus première monte de 3% en juillet, et 1% pour celui des pneus de remplacement. Depuis le début de l'année, ces données sont respectivement à -3% et 1%.

Pour Oddo BHF, il s'agit de nombres relativement modérés pour juillet, qui sont venus confirmer les tendances de juin, avec une première monte pour véhicules de tourisme toujours faible à l'échelle mondiale, mais une première monte poids lourds qui s'ancrait davantage en territoire positif.

Pour les poids lourds, l'amélioration principale a été portée par la première monte en Amérique du Nord, où le rebond s'est accéléré, tandis que celle d'Europe s'est nettement affaiblie.

Dans l'ensemble, le broker juge que les données pointent vers une amélioration progressive de la première monte poids lourds plutôt que vers une reprise généralisée de la demande des pneumatiques. Les analystes rappellent que le mois de juillet ne fournit qu'une première lecture du troisième trimestre, septembre étant de loin le mois le plus important du trimestre et le point de référence clé pour évaluer les tendances de fond.

Du côté des pneus de tourisme, la première monte est restée sous pression en juillet, pénalisée par la Chine (-3%) et l'Europe (-3%), alors que l'Amérique du Nord a renoué avec une légère croissance ( 1%).

Enfin, en ce qui concerne le marché du remplacement, les tendances se sont tassées en juillet mais restent globalement résilientes (-1%), toujours selon Oddo BHF.

Les analystes ont maintenu leur opinion à neutre, avec une cible de cours de 354 euros. A la Bourse de Paris, à 11h30, le titre Michelin cède 1,76%, à 34,54 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/09/2026 à 11:34:00.

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1 commentaire

  • 13:13

    ;cible 354 € ! X10 pas mal !

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