Michelin : dévisse de -6%, sous les 29E, flirte avec les 28,66E
09/10/2025 à 10:25

Michelin dévisse de -6%, sous les 29E et pulvérise le support des 30,55E des 6 août, 4 et 24 septembre puis 1er octobre, effaçant d'un coup tous ses gains depuis le 10 avril.
Le prochain support déjà tout proche n'est autre que le plancher annuel des 28,66E du 9 avril dernier

MICHELIN
29,5800 EUR Euronext Paris -4,15%
